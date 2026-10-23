امام جمعه موقت تهران با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دفاعی کشور و دستیابی به فناوری‌های نوین، بر نقش وحدت و همبستگی ملی در تقویت توانمندی‌های ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه موقت تهران، در خطبه‌های نماز جمعه تهران با اشاره به افتخارآفرینی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا و درخشش تیم کشتی امید کشورمان در رقابت‌های جهانی آمریکا، ورزش قهرمانی را فراتر از یک رقابت جسمانی دانست و آن را از مؤلفه‌های مهم قدرت نرم، هویت ملی و اعتبار بین‌المللی کشور‌ها توصیف کرد.

ورزش قهرمانی؛ جلوه‌ای از هویت ملی و قدرت نرم ملت‌ها

وی با بیان اینکه رقابت‌های بین‌المللی ورزشی به عرصه‌ای برای نمایش توانمندی‌های ملت‌ها تبدیل شده است، اظهار کرد: امروز میدان‌های بزرگ ورزشی، جلوه‌گاه شکوه هویت ملی و صحنه بروز ظرفیت‌های متعالی انسانی هستند و در شمار مؤلفه‌های بنیادین قدرت نرم و سرمایه ملت‌ها قرار دارند.

امام جمعه موقت تهران افزود: در جهان معاصر، ملت‌ها برای تثبیت جایگاه تمدنی خود در هندسه قدرت جهانی، به اعتباری فراتر از اقتدار دفاعی، علمی و اقتصادی نیاز دارند. دستیابی به این اقتدار‌ها به‌تنهایی کافی نیست و موفقیت در میدان‌های بزرگ ورزشی نیز می‌تواند پیام روشنی از حیات، بالندگی، انضباط و اراده پولادین یک ملت به جهان منتقل کند.

موفقیت کشتی ایران، نماد اراده و پایداری جوانان کشور

ابوترابی‌فرد با اشاره به جایگاه کشتی ایران در رقابت‌های جهانی، تصریح کرد: زمانی که ایران در عرصه کشتی، به‌ویژه در کشتی فرنگی، در رقابت با قدرت‌های برتر به مقام نخست دست می‌یابد و جوانان کشورمان در سایر میدان‌های ورزشی و علمی نیز برای ملت بزرگ ایران عزت و افتخار می‌آفرینند، این موفقیت‌ها بیانگر اراده، انضباط، صبر، پایداری و توانمندی ملت ایران، به‌ویژه نسل جوان کشور است.

وی با تأکید بر نقش ایمان، همت و استعداد جوانان ایرانی در دستیابی به موفقیت‌های ورزشی گفت: جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه گذشته، با اتکا به ایمان، تلاش و ظرفیت‌های سرشار جوانان برومند خود، در عرصه‌های مختلف رقابت‌های آسیایی، جهانی، المپیک و پارالمپیک، دستاورد‌های ماندگار و تحسین‌برانگیزی به ثبت رسانده است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: این موفقیت‌های غرورآفرین، افزون بر اینکه در تاریخ ورزش کشور ماندگار می‌شوند، زمینه‌ساز تقویت اعتمادبه‌نفس ملی، الگوسازی الهام‌بخش برای نسل جوان و نمایش اقتدار معنوی ایرانیان در عرصه بین‌المللی هستند.

ضرورت تعمیم تحول مدیریتی در فدراسیون کشتی به سایر رشته‌ها

ابوترابی‌فرد با اشاره به ضرورت ارتقای سطح مدیریت در مجموعه‌های ورزشی کشور بیان کرد: در سال‌های اخیر، با ارتقای سطح مدیریت و دانش و به‌کارگیری مدیران متعهد و متدین در رأس برخی فدراسیون‌ها، شاهد تحولاتی در ورزش کشور بوده‌ایم. این روند، از جمله در فدراسیون کشتی، قابل مشاهده است و انتظار می‌رود چنین تحولاتی در سایر حوزه‌های ورزشی نیز شکل بگیرد تا مسیر افزایش اقتدار ملی هموارتر شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه ورزش اظهار کرد: از همه کسانی که برای تحقق این موفقیت‌ها تلاش کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و برای ورزشکاران جوان و پیشگامان عرصه ورزش قهرمانی، موفقیت‌های روزافزون را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

توسعه ورزش همگانی، ضرورتی برای ارتقای سلامت جامعه

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم توجه مسئولان به توسعه ورزش همگانی خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم ورزش قهرمانی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد، باید به ورزش عمومی و همگانی اهتمام داشته باشیم. سلامت جامعه و ارتقای سطح سلامت عمومی، با گسترش فرهنگ ورزش در میان آحاد مردم ارتباط مستقیم دارد و ورزش همگانی یکی از عوامل کلیدی در تحقق این هدف است.

ابوترابی‌فرد ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش همگانی با جدیت بیشتری دنبال شود و توجه به این عرصه، در سطحی فراتر از گذشته قرار گیرد تا زمینه ارتقای سلامت جامعه و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور بیش از پیش فراهم شود.

امام جمعه موقت تهران، در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی، این مؤلفه را اساس اقتدار، ثبات، امنیت و توسعه کشور دانست و بر لزوم صیانت از این سرمایه ارزشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به نگاه قرآن کریم به شکل‌گیری امت واحده اظهار کرد: قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»؛ این نگاه، جامعه بشری و جامعه اسلامی را به حرکت در مسیر شکل‌گیری امت واحده بر پایه ایمان و عمل صالح فرا می‌خواند.

امام جمعه موقت تهران افزود: ساخت خانواده‌ای در تراز ارزش‌های اسلامی با الهام از سیره حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (س) و مدیریت کلان سیاسی جامعه با الگوگیری از امیرالمؤمنین علی (ع)، زمینه‌ساز حرکت در مسیر شکل‌گیری امت واحده است؛ امتی که ایمان و عمل صالح، اعضای آن را متحد، یکپارچه و مقتدر می‌کند.

انقلاب اسلامی، نقطه عطف تحولات جهان اسلام

ابوترابی‌فرد با اشاره به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان در نیم‌قرن اخیر، به‌ویژه در جهان اسلام و منطقه جنوب غربی آسیا، تصریح کرد: این تحولات در برابر دیدگان همگان قرار دارد و بدون تردید، یکی از مهم‌ترین رویداد‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر تحولات منطقه و جهان معاصر، وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به شرایط جهانی در زمان پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی در دوره‌ای شکل گرفت که غرب پس از پیروزی در دو جنگ جهانی اول و دوم، روند گسترش نفوذ و سلطه خود بر جهان اسلام را دنبال می‌کرد. انقلاب اسلامی با به چالش کشیدن بنیان‌های این تفکر، ملت ایران و امت اسلامی را به بازگشت به هویت دینی و ملی خویش، دفاع از خود و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های اردوگاه غرب فراخواند و مسیر تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی را هموار کرد.

خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر نقش وحدت در قدرت ملی گفت: اساس قدرت ما در وحدت و انسجام ملی نهفته است. وحدت ملی یک ضرورت راهبردی برای دستیابی به قدرت، ثبات، امنیت و توسعه به شمار می‌رود و باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب؛ پیشگامان وحدت ملی و انسجام اسلامی

ابوترابی‌فرد در ادامه با اشاره به نقش امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب در تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی اظهار کرد: این دو شخصیت برجسته که در مکتب انسان‌ساز و جامعه‌پرداز قرآن و عترت تربیت یافته بودند، در اوج حیات عقلانی، علمی، فقهی، سیاسی، اخلاقی و معرفتی خود، شناختی عمیق از نظام سلطه جهانی و به‌ویژه هژمونی آمریکا داشتند.

وی افزود: آنان با اتکا به خداوند متعال، اعتماد به قدرت ملت ایران و امت اسلامی و تکیه بر اصول و ارزش‌های متعالی انسانی، ملی و اسلامی، با شجاعتی کم‌نظیر و صبر و پایداری مثال‌زدنی، در مسیر وحدت ملت ایران و انسجام امت اسلامی گام برداشتند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ تحمیلی هشت‌ساله و افزایش تهدیدات علیه امنیت ملی در محیط پیرامونی کشور، وحدت ملی و انسجام اسلامی به‌عنوان ستون فقرات نظام اسلامی، نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت و تقویت قدرت و توسعه کشور ایفا کرده است.

ضرورت پاسداری از سرمایه تاریخی وحدت و همبستگی ملی

ابوترابی‌فرد با تأکید بر ضرورت صیانت از وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: باید از این سرمایه گران‌بها پاسداری کنیم؛ سرمایه‌ای که ملت ایران در گذر از دوره‌های دشوار تاریخ به دست آورده و با تکیه بر آن از چالش‌های بزرگی عبور کرده است.

وی با اشاره به برخی از مقاطع تاریخی کشور گفت: ملت ایران از جنگ‌های جهانی اول و دوم، تهدید‌های امپریالیستی غرب، انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و جنگ تحمیلی هشت‌ساله با رژیم صدام عبور کرده و در این مسیر، تجربه‌های ارزشمندی اندوخته است. در دوران دفاع مقدس، ایران با جنگی تمام‌عیار مواجه بود که قدرت‌های عضو ناتو و پیمان ورشو نیز در معادلات و حمایت‌های مرتبط با آن نقش داشتند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها، این مقاطع را از جمله چالش‌های مهمی دانست که کشور با اتکا به وحدت و انسجام ملی با آنها رو‌به‌رو شده است.

وحدت ملی، عامل تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای

ابوترابی‌فرد با اشاره به همبستگی ملت ایران در شرایط دشوار و آنچه پیروزی‌های نیرو‌های مسلح کشور در میدان نبرد توصیف کرد، گفت: وحدت و انسجام کم‌نظیر ملت بزرگ ایران در روز‌های سخت و همچنین عملکرد نیرو‌های سپاه و ارتش در رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، معادله قدرت را به نفع ایران، ملت‌های مسلمان منطقه و محور مقاومت تغییر داده است.

وی تأکید کرد: مقاومت، انسجام، همبستگی ملی و وحدت ملت ایران، سرمایه‌ای بزرگ و ارزشمند است و باید از آن محافظت کرد. از هر سخن، قدم و قلمی که کوچک‌ترین آسیبی به این سرمایه وارد کند، باید پرهیز شود و فعالان و مسئولان نیز باید در پاسداری از این وحدت پیشگام باشند.

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه ایران در تحولات جهانی اظهار کرد: جهان در آستانه درک تازه‌ای از ملت و سرزمینی قرار گرفته است که در جریان حوادث دشوار و تحولات پرفرازونشیب، با وجود تحمل زخم‌های عمیق، توانسته است با تکیه بر سطوح بالای وحدت و انسجام و پیوند میان دولت، ملت و نظام، اقتدار خود را به نمایش بگذارد.

ابوترابی‌فرد با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دفاعی کشور و دستیابی به فناوری‌های نوین، بر نقش وحدت و همبستگی ملی در تقویت توانمندی‌های ایران تأکید کرد و سخنان خود را با تأکید بر پیوند وحدت و قدرت ملی ادامه داد.

امام جمعه موقت تهران با تأکید بر ضرورت پاسداری از سرمایه وحدت ملی، اظهار کرد: ملت ایران در حال ساخت آینده خود است و برای دستیابی به جایگاهی شایسته در معادلات منطقه‌ای و جهانی، باید از این سرمایه بزرگ صیانت کند.

وی با اشاره به تحلیل رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درباره جنگ اخیر گفت: مایل بودم در پایان سخنان خود، با اشاره به تحلیلی که رئیس شورای روابط خارجی آمریکا درباره این جنگ ارائه کرده است، نکاتی را مطرح کنم؛ اما با توجه به محدودیت زمان، تنها به چند محور از این تحلیل اشاره می‌کنم و در فرصت دیگری به تفصیل به آن خواهم پرداخت.

اعتراف تحلیلگر آمریکایی به ناکامی واشنگتن در تحقق اهداف جنگ

امام جمعه موقت تهران با اشاره به یادداشت تحلیلی مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، با عنوان «پیروزی قدرت نامتقارن در جنگ ایران» اظهار کرد: وی در این یادداشت که در روز‌های اخیر منتشر شده، به نکات مهمی درباره نتایج جنگ اشاره کرده و تصریح می‌کند که آمریکا در این جنگ به هیچ‌یک از اهداف مورد نظر خود دست نیافته است.

ابوترابی‌فرد افزود: بر اساس این تحلیل، آمریکا در پی حذف یا کاهش قدرت ایران بود، اما تحولات جنگ مسیری را رقم زد که می‌تواند زمینه افزایش اقتدار ایران و تقویت حضور مؤثر کشورمان در منطقه و جهان را فراهم کند.

وی با اشاره به بخشی از این یادداشت درباره اهداف عملیات موسوم به «خشم حماسی» بیان کرد: فرومن در تحلیل خود مطرح می‌کند که اگر هدف این عملیات، جلوگیری از اعمال قدرت ایران در خارج از مرز‌های کشور بوده باشد، باید گفت که این اقدام احتمالاً نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته است.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: در این تحلیل همچنین به اظهارات معاون وزیر دفاع آمریکا در روز‌های ابتدایی جنگ اشاره شده است؛ اظهاراتی که اهداف مطرح‌شده برای عملیات را به سمت موضوعاتی همچون فروپاشی و تجزیه تغییر داده بود.

تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در معادلات جهانی

ابوترابی‌فرد با اشاره به ارزیابی رئیس شورای روابط خارجی آمریکا از توانمندی‌های ایران در جنگ اخیر گفت: در این تحلیل آمده است که تهران از ابتدای جنگ می‌دانست توان آتش مستقیم کافی برای شکست ایالات متحده را ندارد، اما دریافت که با استفاده از شمار نسبتاً محدودی موشک، پهپاد و مین می‌تواند یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی خود، یعنی کنترل بر تنگه هرمز، را به اهرمی قدرتمند در عرصه اقتصادی تبدیل کند.

وی با تأکید بر اهمیت این موضوع اظهار کرد: این ارزیابی نشان می‌دهد که قدرت کشور‌ها تنها به برخورداری از توان نظامی متعارف محدود نمی‌شود، بلکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی و موقعیت جغرافیایی نیز می‌تواند در معادلات منطقه‌ای و جهانی تأثیرگذار باشد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به شرایط کشور تأکید کرد: مسئولان، مردم و همه بخش‌های کشور باید دست در دست یکدیگر و در صفی متحد و یکپارچه، مسیر پیش‌رو را تا تثبیت دستاورد‌ها و پیروزی‌های حاصل‌شده ادامه دهند.

ضرورت هوشیاری در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها

ابوترابی‌فرد با اشاره به تلاش‌های دشمن برای افزایش فشار بر ایران خاطرنشان کرد: بدون تردید، یکی از محور‌های فشار علیه کشور، تشدید محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها و ایجاد تنگنا در مسیر‌های دریایی، از جمله دریای عمان، با هدف افزایش مشکلات اقتصادی جامعه ایران است.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت این شرایط گفت: مسئولان باید از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با این فشار‌ها استفاده کنند. آنان برای شناسایی تنگناها، برنامه‌ریزی و یافتن راهکار‌های مؤثر برای عبور از مشکلات تلاش می‌کنند و ما قدردان زحمات آنها هستیم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: در همان گزارش تحلیلی نیز به این موضوع اشاره شده است که تحریم‌ها به نتایجی که طراحان آن انتظار داشتند، منجر نشده‌اند. بر اساس ارزیابی مطرح‌شده در این یادداشت، این فشار‌ها نتوانسته‌اند اهداف مورد نظر آمریکا را محقق کنند.

ابوترابی‌فرد در پایان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر دقیق برای عبور از مشکلات اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی صحیح، حفظ وحدت و انسجام ملی و تلاش هدفمند برای کاهش فشار‌ها و تنگنا‌های اقتصادی، کشور بتواند مسیر پیش‌رو را با عزت و قدرت طی کند و دستاورد‌های به‌دست‌آمده را تثبیت کند.