هواشناسی بوشهر برای روز‌های شنبه و یکشنبه، افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در سواحل و مواج شدن نسبی خلیج‌فارس را پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعت‌هایی از وقت امروز (جمعه)، بیشتر از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط استان به‌ویژه نوار شرقی و بخش‌هایی از شمال و مرکز استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی به‌صورت بارش پراکنده باران، گاهی رعدوبرق، وزش تندباد لحظه‌ای، گردوخاک و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

هادی انصاری افزود: همچنین روز‌های شنبه و یکشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل استان به‌نسبت مواج پیش‌بینی می‌شوند.

وی برای ۲۴ ساعت آینده، جهت وزش باد را متغیر، بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام وقوع ناپایداری‌های جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا نیز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

به گفته انصاری، فردا در بندر بوشهر جزر اول دریا ساعت ۰۰:۰۰ بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۵:۴۶، جزر دوم ساعت ۱۱:۵۷ و مد دوم ساعت ۱۸:۲۳ دقیقه رخ خواهد داد.