

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کمینه دمای بیرجند در شبانه‌روز گذشته به ۳ درجه سلسیوس رسید و این شهر سردترین دما را در مراکز استانه اثبت کرد افزود: سربیشه خراسان جنوبی نیز با کمینه دمای منفی یک درجه سلسیوس دومین ایستگاه سرد کشور شد.

زارعی گفت:تغیرات دمایی مرکز استان بین ۳ تا ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شب گذشته شاهد تداوم یخبندان در سربیشه و وقوع دما‌های حداقل زیر پنج درجه در شهرستان‌های بیرجند،قاین و درمیان بودیم افزود:همچنان ادامه وقوع دما‌های کمینه دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق سردسیر از جمله بیرجند، قاین و اسدیه و تداوم یخبندان در سربیشه تا اوایل هفته آینده قابل پیش بینی است.



زارعی گفت:شرایط جوی نیز در این مدت نسبتا پایدار پیش بینی می‌شود.

وی افزود: برای جلوگیری از خسارت احتمالی محصولات کشاورزی ، تسریع در برداشت محصولات حساس به دما‌های کمتر از پنج درجه سلسیوس، تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز،آماده کردن سامانه‌های گرمایشی برای سالن‌های پرورشی از جمله مرغداری ها و گلخانه ها توصیه می شود.