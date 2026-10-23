براساس هشدارزرد شماره۳۷ هواشناسی آذربایجان غربی از فردا با فعالیت سامانه بارشی جدید، شاهد رگبار متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد در نواحی شمالی و مرکزی استان خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، از فردا با فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح استان، شاهد موج جدید ناپایداری‌ها به شکل رگبار متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد در نواحی شمالی و مرکزی استان خواهیم بود که این ناپایداری‌ها تا اواخر وقت روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

شدت بارش‌ها برای نواحی شمالی استان پیش بینی می‌شود و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده و ماهیت رگباری بارشها، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، جاری شدن روان آب در سطح معابر عمومی و اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای بسیار محتمل خواهد بود.

توصیه می شود از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و همچنین سفر‌های غیر ضرور در طول فعالیت این سامانه خوددداری گردد. روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جوی پایدار و بدون بارش پیش بینی می‌شود.