به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ علی جمشیدیان امروز در سخنرانی پیش از نماز جمعه مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اصفهان، ضمن گرامیداشت هفته ملی بیمه سلامت، از توسعه پوشش بیمه‌ای برای اقشار کم‌درآمد و بیماران خاص خبر داد.

وی با ارائه آماری از وضعیت بیمه‌شدگان افزود: سازمان بیمه سلامت ایران بیش از ۴۵ میلیون نفر را زیر پوشش دارد که حدود ۳۴ میلیون نفر از آنها به‌صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه از خدمات بهره‌مند می‌شوند.

جمشیدیان گفت «از میان نزدیک به ۲ میلیون بیمه‌شده در استان اصفهان، حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر (شامل دهک‌های ۱ تا ۵، روستاییان، عشایر و مددجویان کمیته امداد) به‌صورت رایگان تحت پوشش هستند.»

مدیرکل بیمه سلامت اصفهان با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص، اعلام کرد که از اواخر سال ۱۴۰۱ تاکنون، حدود ۴.۶ همت اعتبار از محل این صندوق جذب و به بیماران خاص و صعب‌العلاج استان اختصاص یافته است.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۳۰ گروه بیماری از این حمایت‌ها برخوردارند و هدف اصلی، جلوگیری از رها کردن درمان به دلیل فشار هزینه‌هاست.

جمشیدیان همچنین بر سهم قابل‌توجه استان اصفهان در خدمات مربوط به بیماران سرطانی تأکید کرد.

وی در ادامه به طرح‌های جدید سازمان از جمله «پزشک خانواده» که در برخی شهر‌های استان به‌صورت آزمایشی در حال اجراست، اشاره کرد.

مدیر کل بیمه سلامت استان از اجرای طرح غربالگری برای شناسایی زودهنگام بیماری‌هایی نظیر دیابت، اختلالات چربی خون و سرطان‌های روده بزرگ و پستان خبر داد و تأکید کرد که بیمه سلامت تا پایان مسیر درمان، بیمه‌شدگان را همراهی خواهد کرد.