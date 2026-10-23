فرمانده انتظامی قائم‌شهر در دیدار مستقیم با مردم، مطالبات و مشکلات آنان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی قائم‌شهر در دیداری چهره‌به‌چهره با نمازگزاران مسجد جامع این شهر، به مسائل و مطالبات شهروندان پاسخ داد.

در این دیدار که با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به فرمانده انتظامی و مسئولان حوزه‌های مختلف پلیس برگزار شد، مراجعه‌کنندگان مشکلات و خواسته‌های خود را مطرح و پاسخ‌های لازم را دریافت کردند.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور فرمانده انتظامی قائم‌شهر برگزاری دیدار‌های مستقیم پلیس با مردم در مساجد محلات شهری و روستایی را از مصادیق تعامل عملی پلیس با شهروندان دانست و گفت: تداوم این دیدارها، ضمن افزایش مشارکت مردم در همکاری با پلیس، به تقویت همدلی و اعتماد متقابل، حفظ نظم و امنیت عمومی و پیشگیری از جرائم کمک می‌کند.

وی حضور در اماکن عمومی و شرکت در جمع مردم در محلات و مدارس را از برنامه‌های نیروی انتظامی در اجرای مأموریت‌های پلیس برشمرد.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر با تأکید بر نقش مردم در تأمین امنیت جامعه افزود: حفظ و تأمین امنیت به اراده و عزم عمومی نیاز و مشارکت و همراهی مردم در کنار پلیس، نقشی تعیین‌کننده در برقراری آرامش و امنیت جامعه دارد.

سرهنگ قلی‌پور همچنین تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ را از راه‌های ارتباط مردم با پلیس معرفی کرد و گفت: عوامل انتظامی با بهره‌گیری از ارتباطات مردمی، مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به نقش سامانه ۱۹۷ در نظارت مردمی بر عملکرد پلیس افزود: شهروندان می‌توانند از طریق این سامانه، دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و شکایت‌های خود را مطرح کنند و همچنین از تلاش کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کنند.