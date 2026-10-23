ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا، آلمان و فرانسه امروز، ۲۳ اکتبر در استانبول برای جلوگیری از گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، گرد هم می‌آیند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، وزرای امور خارجه ترکیه، مصر، پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا، آلمان و فرانسه امروز، ۲۳ اکتبر در استانبول در قالب نشست‌های R۴ و R۴+E۳ گرد هم می‌آیند.

گروه R۴ شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی است و با اضافه شدن بریتانیا، آلمان و فرانسه، نشست گسترده‌تر R۴+E۳ شکل می‌گیرد، این هفت کشور برای نخستین بار با ابتکار ترکیه در این قالب در یک نشست مشترک حضور خواهند داشت، از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، مسئله فلسطین، وضعیت تنگه هرمز، تحولات مرتبط با یمن و تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای جنگ روسیه و اوکراین خواهد بود، همچنین قرار است درباره تنش میان آمریکا و ایران، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و باب‌المندب، تحولات سوریه و افزایش هماهنگی میان کشور‌های شرکت‌کننده گفت‌و‌گو شود.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، ترکیه در این نشست بر جلوگیری از گسترش درگیری‌های منطقه‌ای، تقویت دیپلماسی و گفت‌و‌گو و افزایش همکاری میان کشور‌های منطقه و اروپا تأکید خواهد کرد.

نشست امروز استانبول در شرایطی برگزار می‌شود که هم‌زمان چند بحران مهم در خاورمیانه، دریای سرخ، خلیج فارس و جنگ روسیه–اوکراین ادامه دارد و هدف از این قالب، ایجاد زمینه‌ای برای هماهنگی بیشتر میان R۴ و E۳ عنوان شده است.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، میزبان این نشست‌هاست.