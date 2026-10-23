شناگر کشورمان در مرحله فینال ۱۰۰ متر آزاد مردان سوم شد و مدال برنز را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آخرین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ ابوالفضل ظریف به مدال برنز دست پیدا کرد.

در این رقابت ابوالفضل ظریف‌پور با زمان ۵۸.۶۷ بعد از شناگران چین و ژاپن قرار گرفت.

شناگر کشورمان در این رقابت با شناگران کشور‌های عراق، ژاپن، مالزی، سریلانکا، ازبکستان و چین رقابت کرد.