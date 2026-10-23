به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر پاسدار احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت درگذشت والد ارجمند شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: نقش او در تربیت فرزندی غیور و فرماندهی خردمند و شجاع برای نقش آفرینی‌های سترگ در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم آمریکایی–صهیونیستی علیه میهن اسلامی، یادآور سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت، اقتدار دفاعی و انسجام نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت مرحوم سید احمد موسوی، مبارز پیشتاز انقلاب اسلامی و خادم صادق اسلام، انقلاب و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، والد ارجمند شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

آن مرحوم در مکتب ایمان، جهاد و تربیت اسلامی، شخصیتی پرورش داد که در عرصه فرماندهی، مدیریت و دفاع از میهن اسلامی، الگویی از خردمندی، شجاعت و مسئولیت‌شناسی شد، تا نام او در تاریخ این سرزمین ماندگار و منشا بالندگی و پویایی برای پاسداری از وطن شود. نقش او در تربیت فرزندی غیور و فرماندهی خردمند و شجاع برای نقش آفرینی‌های سترگ در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیرو‌های مسلح کشور، به‌ویژه در جنگ تحمیلی دوم آمریکایی–صهیونیستی علیه میهن اسلامی، یادآور سرمایه‌ای راهبردی برای امنیت، اقتدار دفاعی و انسجام نیرو‌های مسلح به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت را به خاندان شریف موسوی، همرزمان، فرماندهان و کارکنان غیور ارتش جمهوری اسلامی ایران و آحاد نیرو‌های مسلح مقتدر کشور و همه داغداران این ضایعه تسلیت عرض می‌کنم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و هم‌جواری با سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و اولاد زهرای اطهر و فرزند شهیدش، و برای یادگاران و بازمانگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی