به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این پیام آمده است: درگذشت مرحوم «حاج سید احمد موسوی»، از انقلابیون و معتمدین خوش‌نام قم و پدر والامقام شهید سپهبد امیر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح، در ایام فاطمیه و پس از تحمل رنج فراق فرزند شهیدش، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب و آحاد نیرو‌های مسلح شد.

وی افزود: آن فقید سعید در پرتو ایمان و تربیت انقلابی، فرزندی غیرتمند و فرماندهی مؤمن، بصیر و شجاع را برای خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیرو‌های مسلح پرورش داد؛ فرماندهی که در جنگ تحمیلی دوم آمریکایی – صهیونی علیه میهن اسلامی، با تدبیر و مسئولیت‌شناسی در تقویت اقتدار دفاعی و انسجام فرماندهی نقش مؤثری ایفا کرد.

وی خاطر نشان کرد: این ضایعه را به خاندان معظم موسوی، مردم متدین قم، فرماندهان و کارکنان ارتش و ستاد کل نیرو‌های مسلح و همه داغداران تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و هم‌جواری با سالار شهیدان و فرزند شهیدش، و برای بازماندگان صبر و ثبات قدم مسئلت دارم.

بر اساس این گزارش، مرحوم سیداحمد موسوی، پدر شهید والامقام امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی و از انقلابیون و معتمدین خوش سابقه قم سحرگاه پنجشنبه، پس از ۸ ماه تحمل رنج فراغ فرزندش، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.