به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر محمد صال مصلحیان با اعلام این خبر تصریح کرد که این رویداد معتبر علمی از ۲۷ مهرماه با میزبانی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور ۱۳۱ دانشجو در قالب ۲۷ تیم و شرکت‌کنندگان انفرادی از سراسر کشور برگزار شد و روز گذشته (اول آبان ۱۴۰۵) با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به جایگاه ویژه این مسابقات در نظام علمی کشور تأکید کرد: اهمیت این مسابقات در این است که همواره در کشف استعداد‌های درخشان کوشا بوده و به عنوان یک صافی علمی دقیق عمل کرده است.

وی با یادآوری نقش تاریخی این رویداد در معرفی نوابغ ریاضی کشور افزود: بانو مریم میرزاخانی از جمله برندگان مدال طلای همین مسابقات بودند که از این بستر برخاستند و به جامعه علمی کشور و جهان معرفی شدند.

به گفته دکتر مصلحیان، در این دوره پنج‌روزه، شرکت‌کنندگان در آزمون‌های تخصصی و حل مسائل پیشرفته ریاضی به رقابت پرداختند و پس از برگزاری مراحل فینال و تصحیح دقیق اوراق توسط کمیته علمی، برترین‌های این دوره مشخص و تجلیل شدند تا مسیر پرورش نخبگان ریاضی کشور پرقدرت‌تر از گذشته ادامه یابد.