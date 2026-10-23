به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسابقات شمشیربازی قهرمانی خوزستان در اسلحه سابر پسران زیر ۱۳ سال، روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ به مناسبت هفته تربیت بدنی و روز پسر و همچنین بزرگداشت پیشکسوت شمشیربازی سابر آبادان، آقای محمدطا‌ها خلفی، به میزبانی خانه شمشیربازی آبادان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، سکوی برتر به دانش‌آموختگان آکادمی ۳۶۰ آبادان رسید.

مقام اول: بهداد ابراهیم‌زاده

مقام دوم: پارسا علیزاده

مقام سوم مشترک: محمد عمادی و نیکولاس رمضانعلی‌تبار