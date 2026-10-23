در نشست جمعی از فعالان رسانه‌ای استان یزد با آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان این عرصه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این نشست، فعالان رسانه‌ای ضمن بیان دیدگاه‌ها و انتقادات خود، به موضوعاتی همچون نوع نگاه برخی دستگاه‌ها به رسانه، میزان تولیدات رسانه‌ای در دوران جنگ، ضرورت حمایت و همراهی نهاد‌های مسئول و نقش رسانه‌ها در ثبت و روایت حماسه‌های ملت ایران پرداختند.

آیت‌الله ناصری در این دیدار با تأکید بر ضرورت جهاد رسانه‌ای، نقش فعالان این عرصه را به رسالت حضرت زینب کبری (س) در تبیین و روایتگری تشبیه کردند و بر لزوم حضور مؤثر در میدان رسانه تأکید داشتند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اخلاص در فعالیت‌ها، یادآور شدند که فعالان رسانه‌ای نباید نگاه خود را صرفاً به مادیات و حمایت اشخاص یا دستگاه‌ها محدود کنند؛ بلکه باید با نیت خالص و توکل بر خداوند، مسیر مسئولیت و رسالت خود را ادامه دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد همچنین بر ضرورت خالی نکردن میدان رسانه و ادامه روایتگری تأکید کردند؛ رسالتی که در شرایط حساس امروز، نیازمند حضور میدانی، تلاش مستمر و توجه ویژه به عرصه روایت است.