به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین دوستدار نماینده ولی فقیه سپاه شهرستان خمام بابیان اینکه شهادت فیض عظیم است گفت: رهبر شهید درس آزادی را از مکتب سیدالشهدا علیه السلام و رهبر کبیر انقلاب آموخت و هیچ وقت با شخصیت پلیدی همچون ترامپ سر سازش و مذاکره در پیش نگرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دوستدار بابیان اینکه شهدا اهل تهذیب نفس بودند افزود: امروز مسوولان نیز باید با بهره گیری از راه و سیره این عزیزان مسیر توسعه و و تعالی ایران اسلامی را فراهم کنند.

وی گفت: جوانان باغیرت ما در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان نشان دادند که پای این انقلاب و رهبری ایستاده‌اند.