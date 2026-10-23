مدیر پژوهشگاه میراث مکتوب گفت: با توجه به گستردگی نسخه‌های خطی فارسی و ضرورت فراهم کردن دسترسی به آنها تخمین زده می‌شود بیش از یک میلیون نسخه خطی فارسی وجود داشته باشد که دسترسی به بخش زیادی از آنها آسان نیست، با این حال، توانسته‌ایم حدود ۵۰ هزار نسخه خطی دیجیتال را گردآوری کنیم.

اکبر ایرانی، مدیر پژوهشگاه میراث مکتوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیما، با تأکید بر اهمیت استمرار و پایداری در فعالیت‌های فرهنگی گفت: یکی از عواملی که یک کار را ماندگار می‌کند،استقامت است و می‌دانستم حاصل این فعالیت‌ها آثاری خواهد بود که ماندگار می‌شوند، چراکه زبان فارسی حامل فرهنگ و مقوم فرهنگ ملی ماست.

‎وی افزود: اگر مدعی پاسداری از زبان فارسی هستیم، نباید این عنصر را کنار بگذاریم. بی‌توجهی به زبان و شیوه درست نوشتن می‌تواند به وضعیتی منجر شود که نسل امروز به نگارش شکسته روی بیاورد یا حتی فارسی ننویسد

مروری بر کارنامه این مؤسسه میراث مکتوب که طی بیش از سه دهه فعالیت، مجموعه‌ای چشمگیر از فعالیت‌های علمی، انتشاراتی و پژوهشی تحقق یافته است، عبارتند از:

انتشار بیش از۴۱۳ عنوان کتاب در قالب ۴۸۲ جلد، شامل بیش از ۳۰۰ هزار صفحه متن کهن.

انتشار سه نشریه تخصصی «آینه میراث»، «گزارش میراث» و «میراث علمی اسلام و ایران» با بیش از ۲۰۰ شماره منتشرشده است.

برگزاری ۲۰۱ نشست تخصصی در حوزه نقد کتاب، متن‌پژوهی و مطالعات میراث مکتوب.

برگزاری بیش از ۴۰ همایش علمی داخلی و بین‌المللی و ۱۸ کارگاه آموزشی تخصصی.

کسب ۱۳۰ عنوان کتاب برگزیده و شایسته تقدیر در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، از جمله جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه فارابی.

شناسایی، گردآوری و سامان‌دهی بیش از ۱۱۰ هزار تصویر از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه‌های جهان.

این آمار تنها ارقام و گزارش‌های اداری نیستند، بلکه نشان‌دهنده تلاشی مستمر برای نجات و بازگرداندن بخشی از حافظه تاریخی و علمی ایران به عرصه پژوهش معاصر است.