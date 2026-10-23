رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: امروز برای ملت و کشور ما روز آزمونی مهم است آزمونی که در آن دشمنان اسلام و قرآن بی‌رحمانه به کشورمان حمله کردند و رهبر عزیزمان، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح، دانشمندان و نخبگان هسته‌ای و دفاعی و همچنین مردان، زنان و فرزندان بی‌گناه کشور را به شهادت رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام سید ضیاءالدین آقاجان‌پور، در سخنان قبل از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به سفارش رهبر شهید انقلاب به تقوا، اظهار کرد: رهبر آزادگان جهان و امید محرومان و مستضعفان، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز، هنگامی که خطبه‌های نماز جمعه را ایراد می‌فرمودند، نخستین سفارششان این بود که به تقوای الهی توجه کنید. خواهران و برادران گرامی، تقوا را سرلوحه زندگی خود قرار دهید. اگر می‌خواهید به فلاح و رستگاری برسید، تقوا را رعایت کنید و اگر می‌خواهید نجات پیدا کنید، تقوا، تقوا و تقوا را در پیش بگیرید.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در تبیین مفهوم تقوا گفت: تقوا یعنی اینکه در هر کجا و هر موقعیتی که قرار داریم، خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار خود بدانیم. در نظام حاکمیت سیاسی کشور. مسئولان ما که در نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کنند، باید تقوا را سرلوحه مدیریت خود قرار دهند. این همان سفارش رهبر عزیز و شهید ما بود که بر تقوا تأکید می‌کردند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: دختر پیامبر به این مقام رسید که از ویژگی‌های ایشان، طهارت، پاکی، تقوا و پاکیزگی بود؛ اما آنچه فاطمه را فاطمه کرد، آزمونی بود که در پیشگاه خداوند از آن سربلند بیرون آمد. در زیارت نامه آن حضرت چنین آمده است: «یا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکِ اللهُ الَّذی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِما امْتَحَنَکِ صابِرَةً».

آقاجان‌پور افزود: دختر پیامبر با همه مقام و منزلتی که دارد، شخصیتی است که بخشی از آن را بیان کردیم، اما زبان ما و همه عالم از بیان حتی گوشه‌ای از شخصیت حضرت زهرا (س) قاصر است. فاطمه، فاطمه شد؛ زیرا در آن آزمون مهمی که برای ایشان به وجود آمد، صبر، مقاومت و ایستادگی کرد. آن آزمون این بود که دختر پیامبر در وضعیتی قرار گرفت که باید از اسلام، قرآن و ولایت دفاع می‌کرد؛ چراکه دید اسلام ناب محمدی، اسلام علوی و قرآن در معرض تهدید ظالمان، زورگویان و دشمنان خدا قرار گرفته است. ازاین‌رو، با همه وجود به میدان آمد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع خاطرنشان کرد: ما و شما که شیعه و پیرو دختر پیامبر هستیم، شیعه علی و فاطمه و فرزندان ایشان به شمار می‌رویم، باید این الگو را در زندگی خود مورد توجه قرار دهیم.

آقاجان‌پور با تأکید بر شرایط امروز کشور اظهار کرد: عزیزان من، می‌گویم که امروز نیز برای ما، ملت ما و کشور ما روز آزمونی مهم است؛ آزمونی که در آن دشمنان اسلام و قرآن بی‌رحمانه به کشور ما حمله کردند. دشمنان، رهبر عزیز و بهتر از جان ما را به شهادت رساندند، فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح ما را شهید کردند و دانشمندان و نخبگان هسته‌ای و دفاعی ما را به شهادت رساندند. همچنین مردان، زنان و فرزندان بی‌گناه ما را با موشک‌ها قطعه‌قطعه کردند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین آقاجان‌پور، با اشاره به حمله دشمن به مجتمع‌های مسکونی شهرک شهید چمران در میدان نوبنیاد تهران و از مشاهده پیکر‌های جان‌باختگان، از جمله زنان و کودکان، در جریان حضور در محل حادثه براز تاسف کرد.

وی اظهار کرد: وزارت دفاع شهرکی به نام شهید چمران در میدان نوبنیاد دارد. پس از آنکه خبر حمله به مجتمع‌های مسکونی این شهرک به ما رسید، در محل حادثه حضور پیدا کردم. امدادگران نیز در محل حضور داشتند و هنگام کنار زدن آوار‌ها با پیکر‌هایی مواجه می‌شدیم که سر در بدن نداشتند و اعضای پیکر برخی از جان‌باختگان قطعه‌قطعه شده بود.

آقاجان‌پور افزود: پیکر کودکان شیرخواره‌ای که در آغوش مادران خود بودند نیز بر اثر شدت حادثه به‌شدت آسیب دیده بود، به‌گونه‌ای که پیکر برخی از آنان با پیکر مادرانشان درهم‌آمیخته بود. بسیاری از این پیکر‌ها قابل شناسایی نبودند و برای شناسایی جان‌باختگان، آزمایش‌های پزشکی انجام شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه و ایستادگی در برابر تهدید‌ها گفت: از یاوه‌گویی‌ها، تهدید‌ها و عربده‌کشی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و حامیان نظام سلطه نترسید؛ چراکه ملت ایران پیروز خواهد شد.

وی ادامه داد: کسانی که احساس ضعف می‌کنند یا پیام ضعف می‌فرستند، بدانند که من به‌عنوان یک مسئول در نیرو‌های مسلح اعلام می‌کنم که امروز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارند.

آقاجان‌پور در پایان با اشاره به توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ما با همین سلاح‌ها، ناو‌ها و شناور‌های آمریکایی را هدف قرار داده‌ایم و امروز نیز به کسانی که معرکه‌گیری و تهدید می‌کنند و همچنین کشور‌هایی که با آنان همراهی می‌کنند، هشدار می‌دهیم که ملت ایران پاسخ محکمی به آنان خواهد داد و آنان را به‌شدت تنبیه خواهد کرد.