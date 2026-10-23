به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین گفت: گزارشی مبنی بر تصادف رخ به رخ دو موتور سیکلت در کیلومتر پنج محور قیروکارزین _جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

ایوب مرزبان افزود:بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر، با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: این حادثه دو مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، مصدومان را برای ادامه مراحل درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.