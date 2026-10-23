رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند تورم درایران که بعد از جنگ ۴۰ روزه شتاب تندی گرفته بود در سه ماه منتهی به شهریور تخفیف یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصر همتی در فضای مجازی نوشت: هفته گذشته در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با خبرنگار شبکه بلومبرگ مصاحبه تلویزیونی داشتم. نکات مهمی که در این مصاحبه بیان و تاکید کردم:

روند تورم درایران که بعد از جنگ ۴۰ روزه شتاب تندی گرفته بود در سه ماه منتهی به شهریور تخفیف یافت. دو دلیل اصلی شتاب تند تورم در بهار در بخش حقیقی شوک عرضه و ناشی از صدمه به زیرساخت‌ها و واحد‌های صنعتی بود که بخش‌هایی از آنها به مدار تولید برگشتند و دوم انتظارات تورمی در بخش تقاضا بود که با ابزار‌های پولی بانک مرکزی تا حدی کنترل شدند.

آمریکایی‌ها با عملیات طرد اقتصادی و تنگ کردن حلقه محاصره علیه ایران وعده فروپاشی اقتصادی ایران در ظرف دو هفته را داده بودند که به‌رغم فشار اقتصادی سنگین به مردم، در هدف اصلی خود توفیقی نداشتند و نشان داد این ایده توهمی بیش نبود. این را در سخنرانی خود در جمع رؤسای بانک‌های مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا و آسیای میانه نیز مطرح کردم.

در پاسخ به کاهش درآمد‌های نفتی نیز تاکید کردم: درآمد نفت سهم عمده‌ای در بودجه ندارد و دولت مصمم است از طریق سایر منابع ریالی نظیر فروش دارایی و اصلاحات لازم در بخش انرژی و صادرات فراورده نفتی، کسری بودجه را تامین کند در خصوص بخش ارزی آن ضمن اینکه هنوز وصولی ارز صادرات نفتی را داریم، برای ادامه هم تمهیدات لازم را انجام داده‌ایم.

در پاسخ به سؤال میزان ذخایر بانک مرکزی گفتم ذخایر ما وضعیت خوبی دارد و مطمئن باشید می‌توانیم واردات کشور تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و حتی بیشتر از آن را تامین کنیم.

در مورد نحوه جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم، اعطای کالابرگ به مردم و نیز افزایش تدریجی مبلغ ریالی ان برای خانوار‌های کم‌درآمد را مورد تاکید قرار دادم.