استاندار بوشهر از آمادگی کامل سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای طرح ملی سرشماری خبر داد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن زیربنای برنامه‌ریزی صحیح و توزیع عادلانه منابع است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان بوشهر با تأکید بر همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و شهرداران برای اجرای دقیق این طرح ملی، سرشماری را زیربنای برنامه‌ریزی صحیح، توزیع عادلانه امکانات و منابع و توسعه متوازن استان دانست.

وی با اشاره به اهمیت مقوله آمار در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور اظهار کرد: دولت با تکیه بر تجارب ارزشمند به دست آمده از ۸ دوره سرشماری گذشته در مرکز آمار ایران، بر استفاده شایسته از این تجربیات و به‌کارگیری نیروی انسانی کارآمد و آموزش‌دیده تأکید دارد؛ چرا که دستیابی به داده‌های معتبر و به‌روز، از اتکا به آمار‌های قدیمی جلوگیری کرده و نقش به‌سزایی در تحقق توسعه پایدار و متوازن ایفا می‌کند.

استاندار بوشهر ضمن تأکید بر لزوم استمرار نشست‌های فرمانداران با بخشداران، شهرداران و مدیران شهرستانی و پایش روزانه روند کار، تصریح کرد: تعامل مثبت و سازنده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای پیشبرد این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار می‌رود فرمانداران با ارزیابی مستمر، امور را به نحو شایسته مدیریت کنند.

وی همچنین با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، افزود: ضروری است با همکاری صداوسیمای مرکز بوشهر و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محلی، فضای مجازی و شبکه‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند درباره سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شود تا ضمن افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان، زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق و قابل اتکا فراهم شود.

زارع با اشاره به آمادگی مطلوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای طرح سرشماری، اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، راهداری و صنعت، معدن و تجارت آمادگی کامل دارند و با توجه به شرایط خوب آب و هوایی، تلاش بر این است که استان بوشهر با اجرای دقیق و به‌موقع این طرح در بازه زمانی تعیین‌شده، جزو استان‌های پیشتاز کشور باشد.