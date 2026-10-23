آگرین میرزایی، نماینده آذربایجان غربی با کسب نشان طلای مسابقات انتخابی، به اردوی تیم ملی موی‌تای دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آگرین میرزایی، دانش‌آموز مدرسه عترت در ناحیه دو ارومیه، پس از کسب نشان طلای مسابقات انتخابی تیم ملی موی‌تای در تهران، به اردوی آماده‌سازی ملی‌پوشان دعوت شد. این موفقیت، نتیجه‌ی تمرینات مستمر و تسلط فنی وی در این رشته ورزشی است که راه را برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی هموار کرده است.

موی‌تای، که بر پایه هماهنگی میان قدرت بدنی و تمرکز ذهنی استوار است، عرصه‌ای برای نمایش انضباط و تاب‌آوری است. این رشته ورزشی با تمرکز بر تقویت هماهنگی عصبی-عضلانی و استقامت، بستری برای توسعه مهارت‌های فردی و رشد شخصیتی ورزشکاران فراهم می‌آورد.