نماینده ولی‌فقیه در مازندران با قدردانی از رسانه ملی برای حمایت از رزمندگان و پوشش تجمعات شبانه، بر نقش رسانه‌ها در همراهی با این رویدادها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نماینده ولی‌فقیه در مازندران با قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش جانفدا در مرکز استان، از تلاش مدیران رسانه ملی و رسانه استانی برای حمایت از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم و پوشش تجمعات شبانه در هشت ماه گذشته قدردانی کرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری گفت: مدیران رسانه ملی و رسانه استانی در حمایت از رزمندگان و پوشش تجمعات شبانه با تمام توان پای کار آمدند و برنامه‌سازی کردند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته در مقابله با آمریکا افزود: انقلاب اسلامی ایران، انقلابی ضدآمریکایی، ضدصهیونیستی و مخالف سلطه‌جویی در جهان است و روزی به جایگاهی خواهد رسید که عاملان و بانیان استکبار و سلطه را در خود غرق و نابود کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، اعتراضات اخیر در کشور‌هایی مانند فرانسه را نمونه‌ای از گسترش جریان انقلاب اسلامی فراتر از منطقه دانست.

آیت الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به اعتراضات مردمی در برخی کشورها، ماهیت حکومت‌ها و عملکرد پلیس در مواجهه با معترضان را دلیلی برای اثبات همدستی برهم‌زنندگان امنیت ایران در حوادثی مانند دی‌ماه عنوان کرد.

وی با انتقاد از استقرار سازمان ملل متحد در آمریکا گفت: آمریکا به‌تنهایی عامل جنگ و ناامنی در جهان است و استقرار سازمان ملل متحد در این کشور، با توجه به آنچه نقض حقوق بشر و برهم زدن امنیت جهانی خواند، اشتباه است.

امام جمعه ساری افزود: سازمان ملل متحد باید در کشوری مانند ایران و در میان مردمانی اهل صلح و برادری مستقر باشد.

آیت‌الله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال گسترش جنگ به زیرساخت‌ها، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواست در عملی کردن تهدید‌های خود علیه کشور‌های دیگر، در صورت تداوم تهدید‌ها علیه ایران، تردید و تأخیر نکند.