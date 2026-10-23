به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد با اشاره به افتخار آفرینی جوانان ایرانی در رقابت‌های جهانی کشتی گفت: دشمنان نمی‌خواهند سربلندی ایران اسلامی را ببینند، اما پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی به اهتزاز درمی‌آید و عزت ملت ایران را به جهانیان نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه کشور‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون ورزشی، اقتصادی و فرهنگی دارای تصویری مشخص در جهان هستند، اظهار کرد: جوانان ایران در رقابت‌های جهانی کشتی افتخارآفرینی کردند و قهرمانی آنان موجب خوشحالی مردم شد.

امام جمعه بجنورد با تأکید بر جایگاه خانواده در سلامت جامعه افزود: خانواده رکن اصلی جامعه است و سلامت یا آسیب‌دیدگی این نهاد، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اجتماعی دارد.

نوری با اشاره به تأکید قرآن کریم و آموزه‌های دینی بر اهمیت خانواده افزود: خانواده‌ها باید زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود قرار دهند؛ چراکه ایشان برای زنان و مردان الگو هستند و ابعاد مختلف زندگی ایشان می‌تواند راهگشای خانواده‌ها باشد.

وی بر ضرورت تبیین ابعاد مختلف زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) تأکید کرد و گفت: باید از سیره و سبک زندگی ایشان برای تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل آینده درس بگیریم.

امام جمعه بجنورد در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: ملت ایران همواره اهل منطق و گفت‌و‌گو بوده و آغازگر جنگ نبوده است، بلکه جنگ‌ها بر این ملت تحمیل شده‌اند.

نوری با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا با اعمال تحریم‌های گسترده، شرایط دشواری را برای مردم ایران ایجاد کرده و حتی در حوزه دارو نیز محدودیت‌هایی اعمال کرده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های صادرات نفت ایران افزود: در چنین شرایطی، ملت ایران نیز شروطی منطقی و مبتنی بر حقوق خود دارد و رفع تحریم‌ها و تهدید‌ها را مطالبه می‌کند.

امام جمعه بجنورد تصریح کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، تا زمانی که شروط مطرح شده محقق نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

وی در پایان با اشاره به آنچه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان خواند، گفت: دشمنان ملت ایران را آزموده‌اند و بار دیگر نیز شکست خواهند خورد.