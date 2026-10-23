پخش زنده
امروز: -
تمام مطالبات کلزاکاران آذربایجان غربی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اعتماد کشاورزان به شبکه تأمین و خرید محصولات کشاورزی عنوان کرد. سجاد حسامی اظهار داشت: پرداخت بهموقع بهای محصولات خریداریشده از کشاورزان، یکی از مهمترین اولویتهای شبکه تعاون روستایی است و در همین راستا، پیگیریهای لازم برای تسویه کامل مطالبات تولیدکنندگان کلزا انجام شد.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: کلزاکاران بهعنوان یکی از ارکان مهم تولید محصولات راهبردی و تأمین روغن مورد نیاز کشور، نقش مؤثری در امنیت غذایی دارند و حمایت از این قشر، مستلزم تسهیل فرآیند خرید، تسریع در پرداخت مطالبات و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان است.