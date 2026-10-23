به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اعتماد کشاورزان به شبکه تأمین و خرید محصولات کشاورزی عنوان کرد. سجاد حسامی اظهار داشت: پرداخت به‌موقع بهای محصولات خریداری‌شده از کشاورزان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شبکه تعاون روستایی است و در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تسویه کامل مطالبات تولیدکنندگان کلزا انجام شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی افزود: کلزاکاران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تولید محصولات راهبردی و تأمین روغن مورد نیاز کشور، نقش مؤثری در امنیت غذایی دارند و حمایت از این قشر، مستلزم تسهیل فرآیند خرید، تسریع در پرداخت مطالبات و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان است.