ناظر گمرکات گمرکات خوزستان گفت: مسافران و تجار برای تردد و فعالیت‌های تجاری به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،از روز چهارشنبه بیست و نهم مهر از سوی دولت عراق مرز چذابه بسته شد و تا اطلاع ثانوی هیچ گونه تردد از این مرز برای مسافران و فعالیت تجاری انجام نخواهد شد .

بهروز قره بیگی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان گفت : مسافران و تجار تا اطلاع ثانوی جهت هر گونه تردد و فعالیت‌های تجاری به پایانه مرزی شلمچه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تمامی اطلاع رسانی‌های لازم در جهت بسته بودن مرز چذابه از سوی دولت عراق به مسافران و تجار انجام شده است، ادامه داد: تمامی همکاران در گمرک شلمچه آماده خدمت رسانی به مسافران و تجار می‌باشند.