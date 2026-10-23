به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

شی جین‌پینگ خواستار ثبت دستاورد‌های تازه در مسیر جدید توسعه و نوسازی چین شد.. زمین‌لرزه‌ای ۷۶ ریشتری در منطقه خودمختار تبت چین. دولت چین اقدامات تازه‌ای برای تقویت نظام واکنش اضطراری و مدیریت بحران در کشور در پیش گرفت.. نخست‌وزیر چین همکاری پکن و مسکو را عاملی ارزشمند برای حفظ ثبات در جهان پرتلاطم توصیف کرد.. چین و عربستان بر توسعه روابط دوجانبه و دستیابی به دستاورد‌های جدید در همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

روزنامه چاینا دیلی

چین و جیبوتی بر تقویت روابط دوجانبه و همکاری برای حل مسائل بین‌المللی توافق کردند.. چین به انتقاد اتحادیه اروپا درباره حضور این کشور در منطقه قطب شمال واکنش نشان داد. چین و روسیه به دنبال گسترش همکاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته هستند.. چین اعلام کرد برخی اهداف کلیدی اقلیمی خود را زودتر از برنامه تعیین‌شده برای سال ۲۰۳۰ محقق کرده است.. زمین‌لرزه‌ای در منطقه خودمختار تبت چین دست‌کم ۱۶ کشته و ۵۴ زخمی بر جا گذاشت.

روزنامه گلوبال تایمز

همکاری چین و روسیه در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته، یکی از محور‌های روابط راهبردی دو کشور است..

پکن از اقدامات مقام‌های تایوان که به گفته چین به جدایی‌طلبی و تضعیف روابط دو سوی تنگه منجر می‌شود، انتقاد کرد..

چین خواستار توقف فشار‌های آمریکا بر کوبا و احترام به حاکمیت این کشور شد.

زمین‌لرزه منطقه خودمختار تبت چین با ۱۶ کشته و ۵۴ زخمی

سی‌جی‌تی‌ان

نخست‌وزیر چین، همکاری با روسیه را عاملی مهم برای حفظ ثبات جهانی دانست.

. چین بر ضرورت تقویت نظام واکنش اضطراری و آمادگی در برابر بحران‌ها تأکید کرد..

چین در حوزه فناوری‌های نوین، توسعه ظرفیت‌های هوش مصنوعی و محاسبات پیشرفته را دنبال می‌کند.. چین از گسترش همکاری‌های خود با عربستان و دیگر شرکای منطقه‌ای حمایت کرد.

اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه

روزنامه مردم

شی جین‌پینگ در مراسم نودمین سالگرد پیروزی راهپیمایی طولانی، بر حرکت قاطعانه در مسیر جدید توسعه چین تأکید کرد..

چین بر ضرورت حفظ ارتباط و تبادلات میان مردم دو سوی تنگه تایوان تأکید کرد..

زمین‌لرزه‌ای در منطقه خودمختار تبت چین دست‌کم ۱۶ کشته و ۵۴ زخمی بر جا گذاشت.