امام‌جمعه موقت گرگان، با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نارضایتی در جامعه از طریق جنگ نظامی و به‌ویژه جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد را اشتباه محاسباتی دیگری از سوی دشمن دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام محمدقاسم لیوانی در خطبه‌های نمازجمعه گرگان اظهار کرد: نزدیک به هشت ماه است که مردم با حضور در میدان، سپر دفاعی کشور هستند.

لیوانی با تأکید بر جایگاه مردم در جامعه افزود: مردم ستون جامعه ما هستند و جلب رضایت آنها، تکلیف مسئولان است.

امام‌جمعه موقت گرگان همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: نباید اقتصاد کشور را به دلار گره زد و بازنگری در این زمینه ضروری است.

وی در ادامه با خطاب قرار دادن رئیس‌جمهور آمریکا گفت: از تاریخ عبرت بگیر و ملت و تمدن ایران را دست‌کم نگیر. همه راه‌ها را رفتی و نتیجه نگرفتی؛ دست از گزافه‌گویی بردار و حمله زمینی را هم امتحان کن تا عواقبش را ببینی.