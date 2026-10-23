روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: میز خدمت با هدف رسیدگی حضوری به پرونده‌های مالیاتی فعالان اقتصادی، روز شنبه دوم آبان از ساعت ۸ تا ۱۳ در اداره امور مالیاتی کیش خدمات رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: فعالان اقتصادی دارای پرونده مالیاتی و مجوز معتبر فعالیت با همراه داشتن مدارک و مستندات، شنبه دوم آبان به اداره امور مالیاتی کیش مراجعه تا در چارچوب بسته‌های حمایتی مصوب هیئت وزیران، پس از رسیدگی به مسائل پرونده، اقدامات لازم برای قسط بندی بدهی‌های مالیاتی آنان انجام شود.

مؤدیانی که پرونده‌های آنان مشمول مصوبه توقف موقت عملیات اجرایی وصول بدهی‌های مالیاتی شده است، می‌توانند از این فرصت برای تعیین تکلیف و قسط بندی بدهی‌های خود استفاده کنند.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: پس از انقضای دوره توقف، پیگیری وصول مطالبه‌ها براساس روال قانونی فعال شده و توقف مجدد آن در حیطه اختیارات ادارات امور مالیاتی نخواهد بود.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: اگر در جریان رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، برخی پرونده‌ها به پایان نرسید، برنامه‌ریزی لازم برای حضور مجدد مسئولان امور مالیاتی در کیش تا پایان آبان انجام خواهد شد.