داوران بین‌المللی شمشیربازی ایران در رقابت‌های اخیر جام‌های جهانی نوجوانان و بزرگسالان، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیانا باقرزاده داور بین‌المللی شمشیربازی ایران در جام جهانی نوجوانان الجزایر در اسلحه سابْر، در بخش‌های دختران و پسران قضاوت‌های بسیار خوبی داشت و اوج عملکرد او قضاوت در نیمه‌نهایی مسابقات هر دو بخش دختران و پسران بود، اتفاقی که نشان‌دهنده اعتماد فدراسیون جهانی به توانایی این داور ایرانی است.

همچنین مهدی علایی دیگر داور بین‌المللی کشورمان در جام جهانی اسلحه فلوره تونس با قضاوت‌های قابل توجه خود در مراحل پایانی مسابقات خوش درخشید و نیمه‌نهایی و فینال این رقابت‌ها را قضاوت کرد.

این حضور‌های ارزشمند، بار دیگر توانمندی و جایگاه داوران ایرانی در سطح بین‌المللی را به نمایش گذاشت.