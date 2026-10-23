مستند «معجزه غزه» به کارگردانی هاله بوصعب جمعه اول آبان از شبکه دو سیما پخش می‌شود و سیصد و چهل و دومین قسمت برنامه «نردبان» نیز با نگاهی به آثار محمد طالبی روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «معجزه غزه» محصول سپتامبر ۲۰۲۴، جمعه اول آبان‌ماه حوالی ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می شود.

این اثر با روایتی از زندگی جوانی به نام «حلیمه»، ترومای خاموش کودکان غزه و ایستادگی و امید در برابر جنگ و ویرانی را به تصویر می‌کشد.

همچنین جدیدترین قسمت برنامه تلویزیونی «نردبان» امروز جمعه اول آبان ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این برنامه به مناسبت رویداد «ایران جان، استان مرکزی»، میزبان محمد طالبی، فیلمساز مستند اهل این خطه است تا درباره بازتاب فرهنگ و جاذبه‌های این منطقه گفت‌و‌گو کند.

در این قسمت همچنین بخش‌هایی از آثار وی از جمله مستند برگزیده «سفرنامه عراق عجم» به نمایش درمی‌آید و بخش‌های دیگری، چون گفت‌وگوی اصغر احمدپور و حامد شکیبانیا پیرامون «امر واقع»، مروری بر آثار عکاسی سیاه و سفید مایکل کنا و کارگاه تجربه با کن برنز روی آنتن می‌رود.

بازپخش این برنامه شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.