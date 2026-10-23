آیین منطقه‌ای پویش ملی سلامت دهان و دندان شعار «از ۶ سالگی تا پایان عمر» و ترویج فرهنگ سلامت در میان دانش‌آموزان در آموزش و پروش ناحیه دو ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای ترویج فرهنگ بهداشت و پیشگیری از آسیب‌های دهان و دندان در میان دانش‌آموزان، آیین منطقه‌ای پویش ملی سلامت دهان و دندان با شعار «از ۶ سالگی تا پایان عمر» در دبستان شاهد ابراهیمی، ناحیه دو ارومیه برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور ابراهیم شکوری، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه، خاتمی، رئیس اداره سلامت آموزش و پرورش استان، هاشم‌زاده، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان و شمار زیادی از مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، بر اهمیت پیوند میان سلامت جسمانی و پیشرفت تحصیلی تأکید گردید.

برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، از جمله برپایی نمایشگاه آثار هنری دانش‌آموزان با محوریت سلامت دهان و دندان، از بخش‌های برجسته این پویش بود که با مشارکت گسترده دانش‌آموزان همراه شد. همچنین، برگزاری جشنواره «صبحانه سالم» و تجلیل از آثار منتخب دانش‌آموزان در بخش‌های هنری و نمایشگاهی، از دیگر فعالیت‌های اجرایی این آئین به‌شمار می‌رفت که با هدف نهادینه‌سازی عادت‌های سالم در نسل جوان طراحی شده بود.