به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت گفت: همایش دوچرخه‌سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، امروز با حضور ۲۰۰ دوچرخه‌سوار در شهرستان سردشت برگزار شد.

محمد رشیدزاده با اشاره به اهمیت توسعه ورزش همگانی، بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان سردشت، این همایش برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی، توسعه نشاط و شادابی اجتماعی و تشویق شهروندان به فعالیت‌های ورزشی برگزار شد.