به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در شبانه روز گذشته و با ادامه فعالیت امواج بارشی، رگبار‌های باران توام با رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط استان رخ داد که بیشترین میزان بارش از ایستگاه شهرستان خوی با ۱۴.۶ میلیمتر گزارش شد.

براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، تثبیت الگو‌های پایدار طی امروز جوی نسبتا پایدار را به دنبال خواهد داشت هر چند رگبار‌های پراکنده باران در برخی نقاط دور از انتظار نخواهد بود. از فردا و با فعالیت سامانه بارشی جدید در سطح استان، شاهد موج جدید ناپایداری‌ها به شکل رگبار متناوب باران توام با رعد و برق و وزش باد در نواحی شمالی و مرکزی استان خواهیم بود که این ناپایداری‌ها تا اواخر وقت روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

شدت بارش‌ها برای نواحی شمالی استان پیش بینی می‌شود و با توجه به هشدار سطح زرد صادر شده و ماهیت رگباری بارشها، سیلابی شدن رودخانه و مسیلها، جاری شدن روان آب در سطح معابر عمومی و اختلال در تردد‌های شهری و جاده‌ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا توصیه میگردد از صعود به ارتفاعات، اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و همچنین سفر‌های غیر ضرور در طول فعالیت این سامانه خوددداری گردد. روز‌های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده جوی پایدار و بدون بارش پیش بینی می‌شود.

الگو‌های دمایی حاکی از کاهش نسبی دما تا اوایل هفته آینده در سطح استان می‌باشد. در طی شبانه روز گذشته دمای مرکز استان مابین ۸.۲ و ۲۰.۵ درجه سانتیگراد در مقیاس سلسیوس متغیر بود. همچنین دیروز شهرستان پلدشت با ثبت بیشینه دمای ۲۴.۸ و ایستگاه خودکار تخت سلیمان شهرستان تکاب با ثبت کمینه دمای ۳.۰ بترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش گردیدند.