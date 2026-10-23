وعده استاندار آذربایجانشرقی برای تکمیل مسیر ارتباطی جغناب سفلی کلیبر
استاندار آذربایجانشرقی در بازدید از مسیر ارتباطی روستای جغناب سفلی کلیبر بر عمل به وعده تکمیل این مسیر ۵.۶ کیلومتری تاکید کرد طرحی که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در سفر شهرستانی خود به کلیبر از روند اجرای عملیات احداث مسیر ارتباطی روستای جغناب سفلی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت این طرح قرار گرفت.
این مسیر به طول ۵.۶ کیلومتر در حال احداث است و عملیات خاکی و اجرای ابنیه آن تاکنون به ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
سرمست در جریان این بازدید با اشاره به ضرورت بهبود راههای ارتباطی روستاها اظهار کرد: تلاش میکنیم به وعده خود برای اجرای این طرح عمل کنیم و زمینه تسهیل تردد و دسترسی بهتر اهالی روستا را فراهم آوریم.
روستای جغناب سفلی با ۳۱ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۲۵ نفر از روستاهای شهرستان کلیبر است که بخش عمده فعالیت اقتصادی ساکنان آن بر دامداری و کشاورزی استوار است.
احداث و بهسازی مسیر ارتباطی این روستا میتواند رفتوآمد ساکنان را تسهیل کند و به پشتیبانی از فعالیتهای کشاورزی و دامداری منطقه کمک کند.