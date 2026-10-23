به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندارکهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اجرای این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع گفت: بهره‌برداری از این پایانه، ضمن تقویت زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت ارتباطات و توسعه خدمات ارتباطی در مناطق همجوار ایفا کند.

یدالله رحمانی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از الزامات پیشرفت مناطق مختلف استان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای طرح‌های زیرساختی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و دسترسی بهتر مردم به فناوری‌های نوین فراهم شود.

وی با اشاره به سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به کهگیلویه و بویراحمد افزود: با توجه به شناخت وزیر از شرایط استان و رویکرد دولت در زمینه محرومیت‌زدایی، نخستین سفر عملیاتی وزیر ارتباطات به این استان انجام شد که در جریان آن، ۴۵ مصوبه برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات ارتباطی به تصویب رسید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: تاکنون ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب این سفر محقق شده است.