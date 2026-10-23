استاندار مازندران در نشست بررسی طرح‌های انرژی خورشیدی استان، بر تسریع در اجرای طرح‌ها، رفع موانع پیش‌رو و نظارت بر روند پیشرفت آن‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی در نشستی با حضور دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، نصیری مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، حسینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و باقری مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ ساری آخرین وضعیت طرح‌های خورشیدی استان را بررسی کرد.

در این نشست، میزان پیشرفت طرح‌ها، موانع اجرایی و روند اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده بررسی شد و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای رفع مشکلات و تسریع در اجرای طرح‌ها تأکید شد.

استاندار مازندران خواستار پیگیری دقیق برنامه‌های اجرایی و نظارت بر روند پیشرفت طرح‌ها شد تا این طرح‌ها مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده به مراحل بهره‌برداری برسند.

نصب صفحه های خورشیدی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان و اجرای طرح نصب صفحه در بیش از ۳۰۰ مدرسه مازندران، از دیگر محور‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است.

همچنین در این نشست، روند اجرای نیروگاه خورشیدی شناور گلدشت بابل و موانع احتمالی پیش‌روی آن بررسی شد. توسعه صفحه های خورشیدی شناور روی آب‌بندان‌ها نیز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفت.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مازندران با هدف تقویت ظرفیت تأمین برق، افزایش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به پایداری شبکه برق استان پیگیری می‌شود.