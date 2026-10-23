مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، از اجرای طرح ساماندهی و حفاظت پیشگیرانه از ۳۷۰ قلم شیء تاریخی در مخزن موزه باستان‌شناسی سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پویا طالب‌نیا اظهار کرد: پروژه سامان‌دهی و حفاظت پیشگیرانه از ۳۷۰ قلم شیء تاریخی در مخزن موزه باستان‌شناسی سنندج با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در راستای ارتقای سطح حفاظت و نگهداری از اموال تاریخی و فرهنگی، پیشگیری از گسترش آسیب‌های احتمالی و صیانت از اصالت آثار تاریخی اجرا شده است.

وی افزود: این طرح با واگذاری به پیمانکار متخصص در حوزه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی و با هدف بهبود شرایط حفاظتی اشیا، سامان‌دهی مجموعه و ارتقای کیفیت مستندسازی و نگهداری آثار به انجام رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان عنوان کرد: اشیای تاریخی بر اساس جنس، ساختار، وضعیت حفاظتی و نیاز‌های اختصاصی هر اثر مورد بررسی قرار گرفتند و اقداماتی از جمله پاک‌سازی، وصالی در موارد ضروری، تهیه و اجرای بسته‌بندی متناسب با ویژگی‌های هر شیء و مستندسازی اطلاعات و وضعیت حفاظتی آثار انجام شد.

طالب‌نیا یادآور شد: اطلاعات مربوط به اشیای ساماندهی‌شده نیز در نرم‌افزار جامع اموال تاریخی و فرهنگی (جام) ثبت شد تا ضمن تکمیل اطلاعات مجموعه، دسترسی نظام‌مند به مشخصات آثار و مدیریت علمی و اصولی اموال تاریخی و فرهنگی تسهیل شود.