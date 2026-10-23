ساکنان و گردشگران کیش با حضور در مراسم متمرکز عزاداری ایام فاطمیه واقع در مسجد فاطمه الزهرا (س) کیش در غم شهادت صدیقه کبری (س) اشک ماتم ریختند.

ساکنان و گردشگران کیش، سوگوار در ایام فاطمیه

ساکنان و گردشگران کیش، سوگوار در ایام فاطمیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم متمرکز عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد فاطمه الزهراء کیش برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم در غم شهادت صدیقه کبری (س) به سوگ نشستند و اشک ماتم ریختند.

ساکنان و گردشگران کیش بعد از اجتماع شبانه مردمی در ایام فاطمیه با حضور در مسجد فاطمه الزهراء کیش در مراسم سوگواری شرکت می‌کنند.

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در مساجد المهدی (عج)، حضرت زینب (س)، امام حسن مجتبی (ع) و مسجد امام موسی کاظم (ع) بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار می‌شود.