به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در در نشست با احزاب، گروه‌های سیاسی و اجتماعی، بزرگان و متنفذان شهرستان باغملک با تأکید بر ضرورت مشارکت معتمدان و فعالان اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی باغملک، گفت: توسعه اشتغال، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اصلاح برخی خرده‌فرهنگ‌ها باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تداوم ارتباط مسئولان با معتمدان محلی اظهار کرد: نشست با بزرگان و فعالان اجتماعی نباید به فصل انتخابات محدود شود، بلکه این تعاملات در همه شرایط می‌تواند در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهرستان اثرگذار باشد.