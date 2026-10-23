سخنگوی سپاه با تأکید بر اینکه شهادت در این مکتب به معنای انفعال نیست، بلکه «شهادت در مکتب ما کنشگری است.» تصریح کرد، استمرار حضور و مقاومت مردم طی بیش از ۲۳۰ شب، از جلوه‌های این برانگیختگی و از آثار خون شهید است.

شهادت در مکتب ما، کنشگری و آغاز مبارزه‌ای جدید است

شهادت در مکتب ما، کنشگری و آغاز مبارزه‌ای جدید است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سردار محبی در یادواره شهدای روستای سن سن کاشان، با گرامیداشت ایام فاطمیه و تجلیل از مقام شهدا، شهادت را در مکتب اسلام، انتخابی آگاهانه برای مبارزه با دشمن و دارای کارکرد‌های راهبردی در برانگیختگی و حرکت جوامع دانست و با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: خون شهدا زمینه‌ساز آغاز مبارزه‌ای جدید است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، اراده، انسجام و هویت تمدنی خود، مسیر ایستادگی در برابر دشمن را ادامه خواهد داد.

تبیین جایگاه حضرت زهرا (س) و پیوند شهادت با وفای به عهد الهی

وی همچنین با اشاره به پیوند عمیق شهدا با مکتب اهل‌بیت (ع)، بر وفاداری آنان به عهد الهی تأکید کرد و با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ»، شهدا را انسان‌هایی دانست که پیمان خود با خداوند را صادقانه به انجام رساندند.

سردار محبی با تبیین مفهوم شهادت در مکتب اسلام تصریح کرد: شهادت یک مرگ بالقوه نیست که انسان امکان گریز از آن را نداشته باشد؛ بلکه امکانی است که انسان‌های صالح در مسیر مبارزه با دشمن انتخاب می‌کنند.

وی افزود: شهید با اهدای پیکر و جان خود، خونش را به ملاطی برای شکل‌گیری جبهه‌ای جدید در مبارزه با دشمن تبدیل می‌کند. از این منظر، شهادت انتخابی خاص برای انسان‌هایی خاص است که آگاهانه مسیر ایثار و فداکاری را برمی‌گزینند.

سردار محبی با اشاره به آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا»، تأکید کرد: در مکتب ما، شهدا پس از شهادت نیز به هدایتگری و رهبری ادامه می‌دهند و منشأ اثر، کمک و راهنمایی هستند. زنده بودن شهدا، یک باور اعتقادی است و آنان همچنان به جامعه پیام می‌دهند، نوید می‌بخشند و مسیر حرکت را نشان می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی در مسیر شهادت قرار دارند که در میدان مبارزه با دشمن ایستاده‌اند و برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های خود تلاش می‌کنند.

سخنگوی سپاه با اشاره به کارکرد‌های راهبردی شهادت، یکی از مهم‌ترین این کارکرد‌ها را برانگیختگی و بعثت مردم دانست و اظهار داشت: شهادت، جامعه را به حرکت درمی‌آورد و برانگیختگی اجتماعی از ترکیب دو عنصر شکل می‌گیرد؛ از یک‌سو فقدان عزیزان و از سوی دیگر، احساس مسئولیت در قبال خون شهدا.

وی با اشاره به واقعه عاشورا تصریح کرد: شهادت امام حسین (ع) جهان را به حرکت درآورد و این برانگیختگی تا ظهور حضرت صاحب‌الزمان (عج) ادامه خواهد داشت. بسیاری از قیام‌های اسلامی و حتی حرکت‌های خارج از جهان اسلام نیز از تأثیرات ماندگار نهضت عاشورا بهره گرفته‌اند.

این سخنران با یادآوری دوران دفاع مقدس افزود: در آن دوران نیز بازگشت پیکر شهدا، موجی از انگیزه و آمادگی برای حضور در جبهه‌ها ایجاد می‌کرد به‌گونه‌ای که با رسیدن پیکر یک شهید جوان، ده‌ها جوان برای اعزام به جبهه و ادامه مبارزه آماده می‌شدند.

سردار محبی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب، این واقعه را انتخابی در مسیر مبارزه‌ای جدید توصیف کرد و گفت: ایشان طی ۳۷ سال، کشور را در مسیر‌های دشوار هدایت کردند و از مقاطع مختلف عبور دادند تا در نهایت، شهادت ایشان به نقطه آغاز مرحله‌ای جدید از مبارزه تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه شهادت در این مکتب به معنای انفعال نیست، اظهار داشت: «شهادت در مکتب ما کنشگری است.» سردار محبی تصریح کرد، استمرار حضور و مقاومت مردم طی بیش از ۲۳۰ شب، از جلوه‌های این برانگیختگی و از آثار خون شهید است.

سردار محبی در ادامه، با اشاره به تحولات جنگ و اهداف اعلام‌شده دشمن، اظهار داشت: دشمن در ابتدا دو هدف اصلی، یعنی تغییر نظام و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد و سپس اهداف خود را به ۱۳ هدف کوچک‌تر تقسیم کرد؛ اما به هیچ‌یک از این اهداف نرسید.

سردار محبی با اشاره به شکست‌های راهبردی آمریکا در این جنگ تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این شکست‌ها، تضعیف اعتبار ادعای آمریکا درباره تأمین امنیت منطقه و تضمین امنیت جریان انرژی است.

وی افزود: آمریکا سال‌ها مدعی بود که حضور نظامی‌اش در منطقه، امنیت را تضمین می‌کند؛ اما جنگ اخیر نشان داد که این کشور، با وجود برخورداری از ناوگان بزرگ دریایی و پایگاه‌های متعدد در منطقه، در تأمین امنیت و بازگشایی تنگه با چالش مواجه شده است.

او این وضعیت را نشانه تناقض در دکترین نظامی آمریکا دانست و گفت: پایگاه‌هایی که قرار بود عامل تولید امنیت باشند، به عاملی برای ناامنی تبدیل شدند؛ مسئله‌ای که بیانگر شکست راهبردی آمریکا و دستاوردی بزرگ برای ملت ایران است.

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ادعا‌های آمریکا درباره برتری فناوری و اطلاعاتی، اظهار داشت: این جنگ، ادعای برتری اطلاعاتی آمریکا را زیر سؤال برده و آسیب‌پذیری مراکز و پایگاه‌های اطلاعاتی این کشور را آشکار کرده است.

وی همچنین با اشاره به افتخارات ملت ایران و رزمندگان سلحشور، از هدف قرار گرفتن جنگنده‌ها، انهدام سامانه‌های پدافندی و اقدامات علیه تجهیزات دریایی آمریکا سخن گفت و تصریح کرد: این پیروزی‌ها نشانه‌ای از تحقیر برتری فناورانه و نظامی آمریکاست.

سردار محبی با تأکید بر اینکه تحولات اخیر به اعتبار بین‌المللی آمریکا آسیب زده است، اظهار داشت: آمریکا پیش‌تر بخشی از اعتبار خود را در پیوند با پرونده اپستین از دست داده بود و هدف قرار دادن مدرسه میناب و کودک کشی، آبرو و حیثیت آنان را برده است.

سردار محبی در ادامه، به پیامد‌های اقتصادی جنگ برای آمریکا نیز اشاره کرد و با بیان اینکه آمریکا در حوزه اقتصاد با مشکلات فراوان مواجه شده است، افزایش قیمت سوخت و نیاز این کشور به مواد اولیه، از جمله آلومینیوم، را از نشانه‌های این وضعیت برشمرد.

وی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود، با تأکید بر دستاورد‌های ملت ایران گفت: باید به ملت ایران آفرین گفت؛ چراکه مردم در این دوره مقاومت، به پیروزی‌هایی دست یافته‌اند که شگفت‌انگیز است.

سردار محبی با خطاب قرار دادن مردمی که بیش از ۲۳۰ شب در برابر دشمن مقاومت کرده‌اند، تأکید کرد: جنگ امروز، صرفاً یک تقابل نظامی نیست، بلکه جنگی بر سر موجودیت کشور است.

وی افزود: هدف آمریکا، تجزیه ایران و تضعیف هویت تاریخی و تمدنی این ملت است. از این منظر، دفاع از کشور مستلزم ایستادگی در برابر دشمن و پاسداری از هویت ایرانی ـ اسلامی است.

ایشان با استناد به آیه شریفه «وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّىٰ یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا»، تصریح کرد: آمریکا می‌خواهد دین ما را بگیرد.

وی با اشاره به طرح موضوع تمدن در ادبیات دشمن، خاطرنشان کرد: این مسئله نشان می‌دهد که بخش مهمی از این تقابل، متوجه هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران است و دفاع از این هویت، نیازمند هوشیاری، انسجام و استمرار مقاومت است.

سردار محبی در بخش پایانی سخنان خود، این جنگ را تقابلی سرنوشت‌ساز توصیف کرد که نظم جهانی و مناسبات بین‌المللی را تغییر خواهد داد.

وی با بیان اینکه ما ابر قدرت هستیم اظهار داشت: تحولات اخیر موجب شده است که توجه جهانیان به توانمندی‌ها، شجاعت و ظرفیت مقاومت ملت ایران جلب شود.

او با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره قدرت ایران، تأکید کرد: قدرت جمهوری اسلامی صرفاً به فناوری و توان نظامی محدود نیست؛ بلکه قدرت دینی، رهبری، دشمن‌ستیزی، اراده ملی و انسجام اجتماعی نیز از مؤلفه‌های اساسی آن به شمار می‌روند.

سخنگوی سپاه در پایان، قدرت ایران را قدرتی ترکیبی و برخاسته از ایمان، تمدن و پشتوانه مردمی دانست و تصریح کرد: ریشه مردمی این قدرت، ظرفیت تداوم و پایداری آن را فراهم می‌کند. ازاین‌رو، باید به ملت ایران به‌دلیل ایستادگی، مقاومت و نقشی که در شکل‌گیری این روند قدرت‌آفرین ایفا کرده‌اند، تبریک گفت.