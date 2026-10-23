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مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اعتماد کشاورزان به شبکه تأمین و خرید محصولات کشاورزی عنوان کرد.
سجاد حسامی با اعلام خبر پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان اظهار کرد: پرداخت بهموقع بهای محصولات خریداریشده از کشاورزان، یکی از مهمترین اولویتهای شبکه تعاون روستایی است و در همین راستا، پیگیریهای لازم برای تسویه کامل مطالبات تولیدکنندگان کلزا انجام شد.
وی افزود: کلزاکاران بهعنوان یکی از ارکان مهم تولید محصولات راهبردی و تأمین روغن مورد نیاز کشور، نقش مؤثری در امنیت غذایی دارند و حمایت از این قشر، مستلزم تسهیل فرآیند خرید، تسریع در پرداخت مطالبات و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان است.
حسامی، ضمن قدردانی از برنامه ریزی مطلوب اتحادیه تعاونی روستایی استان، ادامه داد: تلاش ما بر این است که شبکه تعاون روستایی، علاوه بر خرید محصولات کشاورزی، زمینه افزایش اعتماد تولیدکنندگان، کاهش دغدغههای مالی آنان و استمرار فعالیتهای تولیدی در بخش کشاورزی را فراهم کند.