به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد و این اقدام را گامی مهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت اعتماد کشاورزان به شبکه تأمین و خرید محصولات کشاورزی عنوان کرد.

سجاد حسامی با اعلام خبر پرداخت کامل مطالبات کلزاکاران استان اظهار کرد: پرداخت به‌موقع بهای محصولات خریداری‌شده از کشاورزان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شبکه تعاون روستایی است و در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تسویه کامل مطالبات تولیدکنندگان کلزا انجام شد.

وی افزود: کلزاکاران به‌عنوان یکی از ارکان مهم تولید محصولات راهبردی و تأمین روغن مورد نیاز کشور، نقش مؤثری در امنیت غذایی دارند و حمایت از این قشر، مستلزم تسهیل فرآیند خرید، تسریع در پرداخت مطالبات و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان است.

حسامی، ضمن قدردانی از برنامه ریزی مطلوب اتحادیه تعاونی روستایی استان، ادامه داد: تلاش ما بر این است که شبکه تعاون روستایی، علاوه بر خرید محصولات کشاورزی، زمینه افزایش اعتماد تولیدکنندگان، کاهش دغدغه‌های مالی آنان و استمرار فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی را فراهم کند.