چند شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات ماهنشان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ماهنشان در تشریح این خبر گفت: بر اساس دریافت گزارش‌های ارزشمند مردمی و با هوشیاری مامورین یگان حفاظت منطقه، طی یک عملیات طولانی و موفقیت‌آمیز کمین در ارتفاعات کوهستانی ماهنشان، سه نفر متخلف شکار غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند.

حسینعلی ملکی افزود: مامورین یگان حفاظت منطقه پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر حضور شکارچیان و انجام بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی، پس از ۲ ساعت تلاش شبانه‌روزی و اجرای عملیات کمین، متخلفین را پیش از تداوم شکار غیرمجاز و آسیب بیشتر به زیست‌بوم منطقه، شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متهمان، یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی ته پر تک‌لول به همراه ۹ تیر فشنگ، یک دستگاه پروژکتور، یک تیغه چاقو، لاشه یک سر خرگوش شکارشده و یک دستگاه خودروی سواری دنا کشف و ضبط شد.

ملکی با تأکید بر استمرار گشت‌های نظارتی در منطقه گفت: با دستور مقام قضایی، خودروی متخلفین به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماهنشان در پایان با قدردانی از همراهی ارزشمند دوستداران محیط‌زیست با یگان حفاظت، یادآور شد: حفاظت از میراث طبیعی منطقه جز با مشارکت آگاهانه مردم میسر نمی‌شود؛ لذا از عموم شهروندان عزیز تقاضا داریم در صورت مواجهه با هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را فوراً از طریق سامانه ۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست گزارش کنند.