به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کلنگ احداث مجموعه میدان حبوبات آذرشهر با اعتبار پیش‌بینی‌ شده یک همت و همزمان با برگزاری سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار به زمین زده شد.

عرصه اختصاص‌ یافته به بخش‌های اجرایی این مجموعه ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای پیش‌بینی‌ شده آن ۱۴ هزار مترمربع است. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح یک همت اعلام شده است.

احداث این مجموعه با هدف توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حبوبات و خشکبار و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه در آذرشهر در دستور کار قرار گرفته است. این شهرستان به‌ واسطه جایگاه خود در تولید، فرآوری و تجارت لپه و خشکبار از ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با این محصولات برخوردار است.

راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند با فراهم‌سازی بستر مناسب برای سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، توسعه فرآوری و بسته‌بندی، ارتقای کیفیت عرضه و بهبود بازاررسانی محصولات، به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کمک کند. همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش می‌تواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های تجاری، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش ارزش افزوده محصولات فراهم آورد.

آغاز عملیات اجرایی مجموعه میدان حبوبات آذرشهر همزمان با سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار گامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تقویت زیرساخت‌های پشتیبان تولید و تجارت محصولات کشاورزی به شمار می‌رود اقدامی که با تکمیل طرح و بهره‌برداری موثر از ظرفیت‌های آن می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه آذرشهر در بازار حبوبات و خشکبار کمک کند.