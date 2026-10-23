کلنگ زنی مجموعه میدان حبوبات آذرشهر
کلنگ احداث مجموعه میدان حبوبات آذرشهر با اعتبار یک همت به زمین زده شد.
عرصه اختصاص یافته به بخشهای اجرایی این مجموعه ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای پیشبینی شده آن ۱۴ هزار مترمربع است. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح یک همت اعلام شده است.
احداث این مجموعه با هدف توسعه زیرساختهای مرتبط با حبوبات و خشکبار و تقویت ظرفیتهای اقتصادی این حوزه در آذرشهر در دستور کار قرار گرفته است. این شهرستان به واسطه جایگاه خود در تولید، فرآوری و تجارت لپه و خشکبار از ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه فعالیتهای مرتبط با این محصولات برخوردار است.
راهاندازی چنین مجموعهای میتواند با فراهمسازی بستر مناسب برای ساماندهی فعالیتهای اقتصادی، توسعه فرآوری و بستهبندی، ارتقای کیفیت عرضه و بهبود بازاررسانی محصولات، به تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی کمک کند. همچنین توسعه زیرساختهای مورد نیاز این بخش میتواند زمینه مناسبی برای جذب سرمایهگذاری، گسترش فعالیتهای تجاری، ایجاد فرصتهای شغلی و افزایش ارزش افزوده محصولات فراهم آورد.
آغاز عملیات اجرایی مجموعه میدان حبوبات آذرشهر همزمان با سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار گامی در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و تقویت زیرساختهای پشتیبان تولید و تجارت محصولات کشاورزی به شمار میرود اقدامی که با تکمیل طرح و بهرهبرداری موثر از ظرفیتهای آن میتواند به رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه آذرشهر در بازار حبوبات و خشکبار کمک کند.