به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سیده رقیه پناهی گفت: این پایگاه با اولویت ارائه خدمات اورژانسی به بانوان فعالیت خواهد کرد و در کنار مأموریت‌های اختصاصی خود، سایر مأموریت‌های محوله را نیز بر اساس نیاز و ضوابط عملیاتی اورژانس انجام خواهد داد.

وی افزود: راه‌اندازی این پایگاه علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی اورژانس ۱۱۵، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن نیرو‌های امدادی بر بالین بیماران در شهر دهدشت و ارتقای کیفیت خدمات پیش‌بیمارستانی داشته باشد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: توسعه پایگاه‌های اورژانس و تقویت خدمات پیش‌بیمارستانی با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و ارتقای دسترسی مردم به خدمات فوریت‌های پزشکی در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

پناهی گفت: راه‌اندازی دو پایگاه دیگر اورژانس بانوان در شهر‌های یاسوج و گچساران نیز در برنامه قرار دارد و امیدواریم با تأمین زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز، این پایگاه‌ها نیز وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

وی با تشریح ظرفیت موجود اورژانس استان افزود: در حال حاضر، شبکه فوریت‌های پزشکی استان دارای ۵۵ پایگاه اورژانس زمینی، یک واحد اتوبوس‌آمبولانس و دو پایگاه اورژانس هوایی است و همچنین سه دستگاه موتورلانس برای تقویت خدمات عملیاتی پیش‌بینی شده که هنوز به‌صورت رسمی افتتاح نشده‌اند.