به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، راست‌یار در بازدید میدانی از طرح‌های راه‌سازی شهرستان خاتم آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌های محور هرات ـ هرابرجان و هرات _شهربابک بررسی شد.

مدیرکل ساخت راه‌های جنوب کشور افزود: این بازدید‌ها به دستور مهندس بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور، با هدف بررسی مشکلات اجرایی و اتخاذ تصمیم برای تسریع در تکمیل طرح‌ها انجام شد.

راست یار با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل محور هرات ـ هرابرجان گفت: با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی و اجرای دو لایه آسفالت در بخش‌هایی از مسیر، امیدواریم با اجرای تصمیمات اتخاذشده در بازدید‌های میدانی، در ماه‌های آینده امکان بهره‌برداری از بخش‌هایی از این محور فراهم شود.

وی ادامه داد: برای تکمیل مسیر، دو سناریو در نظر گرفته شده است؛ در سناریوی نخست، بخش‌های آماده بهره‌برداری به‌صورت مرحله‌ای زیر بار ترافیک می‌رود و در سناریوی دوم، قطعات باقی‌مانده تکمیل و آسفالت کل مسیر به‌صورت یکپارچه اجرا می‌شود.

راست یار با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها بیان کرد: با پیگیری مهندس بازوند از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و هماهنگی با استاندار یزد و معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، منابعی برای پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران تأمین شده است که می‌تواند به افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها کمک کند.

وی همچنین از پیگیری راهکار‌های مکمل برای تأمین اعتبار موردنیاز طرح‌ها خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت معادن استان، ظرفیت مجموعه‌های مرتبط با صنایع نفتی و بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در چارچوب ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از جمله راهکار‌های مورد بررسی برای تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌هاست.