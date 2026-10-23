به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، مراسم یازدهمین سالگرد شهید مدافع نادر حمید در شهر ویس شهرستان باوی برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان با اشاره به مجاهدت‌های شهید نادر حمید در راه دفاع از حرم اهل بیت (ع) بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر ایثارگر‌های شهدای گرانقدر به نسل جوان تاکید کردند.

شهید نادر حمید در مهرماه ۱۳۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب (س) و اهل بیت (ع) بدست گروه‌های تکفیری – صهیونیستی در خاک سوریه به شهادت رسید.