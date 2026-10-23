به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال ۱۵ قسمتی «انقلاب دوم» محصول سال ۱۴۰۲ در گونه درام، تاریخی و سیاسی، با هنرمندی بازیگرانی، چون احمد نجفی، رحیم نوروزی، علیرام نورایی و حمید گودرزی، در بستر داستانی خانوادگی به ماجرای تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، پیروزی انقلاب اسلامی، اسارت جاسوسان آمریکایی و قرارداد الجزایر می‌پردازد.

این سریال از شنبه دوم آبان، هر شب ساعت ۰۰:۰۵ از شبکه چهار پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ همان روز تکرار می‌شود.