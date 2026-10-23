به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاه‌ها گفت: برای اولویت‌بندی و اجرای احکام قطعی قضایی موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در بخش دشت‌سر، برنامه‌ریزی مشترک انجام شده است.

وی افزود: برنامه‌های عملیاتی مشترک با بخشداری دشت‌سر با هدف پیگیری اجرای دقیق احکام قضایی، تسهیل فرآیند‌های قانونی و رفع موانع موجود تدوین شده است.

یونس حیدری، بخشدار دشت‌سر آمل نیز از آمادگی بخشداری برای همکاری و هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی در اجرای احکام قطعی قضایی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف تسریع در اجرای احکام، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی مشمول پرونده‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

وی صیانت از زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را از ضرورت‌های مناطق کشاورزی شهرستان آمل دانست و افزود: اجرای دقیق قوانین، نظارت مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی در تحقق این اهداف مؤثر است.