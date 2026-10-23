پخش زنده
امروز: -
اجرای احکام قطعی قضایی برای صیانت از اراضی کشاورزی دشتسر آمل در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هادیزاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بین دستگاهها گفت: برای اولویتبندی و اجرای احکام قطعی قضایی موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بخش دشتسر، برنامهریزی مشترک انجام شده است.
وی افزود: برنامههای عملیاتی مشترک با بخشداری دشتسر با هدف پیگیری اجرای دقیق احکام قضایی، تسهیل فرآیندهای قانونی و رفع موانع موجود تدوین شده است.
یونس حیدری، بخشدار دشتسر آمل نیز از آمادگی بخشداری برای همکاری و هماهنگی با مدیریت جهاد کشاورزی در اجرای احکام قطعی قضایی خبر داد و گفت: این همکاری با هدف تسریع در اجرای احکام، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی اراضی مشمول پروندهها و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول دنبال میشود.
وی صیانت از زمینهای حاصلخیز کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز و حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را از ضرورتهای مناطق کشاورزی شهرستان آمل دانست و افزود: اجرای دقیق قوانین، نظارت مستمر و همکاری دستگاههای اجرایی در تحقق این اهداف مؤثر است.