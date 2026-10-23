ایران سالانه ۳۲۰ هزار تن بیسکویت تولید می‌کند؛ محصولی که علاوه بر تأمین بازار داخلی، به ۲۱ کشور جهان صادر می‌شود و در بازار‌هایی مانند آلمان، انگلیس، کانادا و ژاپن حضور دارد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ صنعت بیسکویت ایران با تکیه بر تولیدکنندگان داخلی، بخش عمده نیاز بازار کشور را تأمین می‌کند، برآورد مؤسسه پژوهشی IndexBox نشان می‌دهد ایران از نظر تولید بیسکویت در جایگاه دوم خاورمیانه و از نظر مصرف در رتبه نخست این منطقه قرار دارد.

محمدتقی قلندرلکی، دبیر اتحادیه صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، با اشاره به وضعیت تولید این محصول در کشور می‌گوید؛ سالانه حدود ۳۲۰ هزار تن بیسکویت در ایران تولید می‌شود.

صادرات بیسکویت ایران به ۲۱ کشور جهان

بیسکویت ایرانی علاوه بر بازار داخلی، به بازار‌های خارجی نیز راه یافته است؛ کانادا، آلمان، انگلیس و ژاپن از جمله ۲۱ کشوری هستند که محصولات این صنعت به آنها صادر می‌شود.

گستردگی مقاصد صادراتی، ظرفیت تولیدکنندگان ایرانی برای عرضه محصولات غذایی در بازار‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد.

کیفیت بیسکویت ایرانی در رقابت با محصولات خارجی

به گفته قلندرلکی، محصولات تولید داخل از نظر کیفیت و قیمت توان رقابت با نمونه‌های اروپایی و آمریکایی را دارند، رعایت الزامات سلامت و بهداشت نیز از موضوعات مورد توجه در تولید این محصولات است.

گزارش از راضیه آقائی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما





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