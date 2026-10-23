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رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری زن و مرد سارق و کشف ۱۰ دستگاه خودروی پراید خبر داد و گفت: خودروهای مکشوفه به مالباختگان تحویل داده شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ حسنعلی اکبری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهر اصفهان، بررسی موضوع با هدف شناسایی عاملان این سرقتها و کشف خودروهای مسروقه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و پیگیریهای پلیسی، زن و مرد سارقی را در این ارتباط شناسایی و طی عملیاتی ضربتی آنها را در شهر اصفهان دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت خودرو پراید اعتراف که تمامی خودروها کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.
به گفته وی: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.