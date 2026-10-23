به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی با هدف توانمندسازی علاقه‌مندان، ثبت خاطرات و روایت‌های شفاهی و پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی استان خبر داد و گفت: تاریخ شفاهی یکی از ابزار‌های ارزشمند برای ثبت و انتقال تجربه‌های زیسته، خاطرات، آداب‌ورسوم، سنت‌ها و روایت‌های نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده است و می‌تواند نقش مؤثری در حفظ هویت فرهنگی و صیانت از میراث ناملموس ایفا کند.

حسین محمودی افزود: برگزاری نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی، فرصتی برای آشنایی شرکت‌کنندگان با اصول علمی گردآوری روایت‌ها، فنون مصاحبه، مستندسازی خاطرات و شیوه‌های ثبت و نگهداری اطلاعات تاریخی فراهم می‌کند و زمینه را برای شناسایی و ثبت ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تاریخی استان مرکزی توسعه می‌دهد.

او با اشاره به پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی استان ابراز داشت: استان مرکزی سرزمین مفاخر و مشاهیر، روایت‌های تاریخی، آیین‌های بومی و سنت‌های ارزشمند است و ثبت دقیق خاطرات و تجربیات پیشکسوتان، فعالان فرهنگی، هنرمندان و شخصیت‌های اثرگذار، گامی مهم در تکمیل مستندات تاریخی و انتقال سرمایه‌های معنوی به نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

محمودی گفت: تاریخ شفاهی فراتر از ثبت خاطرات فردی است؛ این رویکرد می‌تواند با گردآوری روایت‌های مستند از زندگی اجتماعی، تحولات فرهنگی، مشاغل سنتی، آیین‌های محلی و شیوه‌های زیست مردم، تصویری روشن‌تر و عمیق‌تر از گذشته استان ارائه دهد و به‌عنوان منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، محققان و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ مورد استفاده قرار گیرد.